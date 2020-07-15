Магадан, Магаданская область, 15 июля 2020, 07:23 — REGNUM В Магаданской области выявлено за минувшие сутки 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 15 июля на Колыме зарегистрировано 1117 носителей коронавирусной инфекции, излечились — 645 пациентов, скончались — пять.
14 июня сообщалось всего о семи новых случаях заражения в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжает оставаться сложной эпидобстановка — глава республики Айсен Николаев продлил «коронавирусные» ограничения до 24 июля.