Веллингтон, , 07:10 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Сообщается, что один из пациентов — мужчина в возрасте старше 60 лет, прибывший на территорию Новой Зеландии из Пакистана с промежуточной посадкой в Дубае. Во время карантина у него подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Вторая пациентка — женщина, прибывшая в страну из Ирландии, которая также летела через Дубай.

В настоящее время в Новой Зеландии насчитывается 27 активных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1197 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала страну готовиться к возможному появлению новых очагов распространения коронавирусной инфекции. Она отметила, что ни одна из действующих систем профилактики не дает 100%-ной защиты.

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