Иерусалим, , 07:07 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Израиле увеличилось на 2 112 и достигло 42 360. Об этом 14 июля сообщается на сайте министерства здравоохранения государства.

При этом на учете в медучреждениях числится 22 324 пациентов и 19 665 выздоровевших.

Кроме того, за сутки в стране от осложнений при COVID-19 скончались шесть больных. Всего в Израиле зарегистрировано 371 погибших от данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Израиле несколько районов вокруг пяти городов Израиля были объявлены «зонами ограниченного доступа» на одну неделю из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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