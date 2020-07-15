Благовещенск, , 07:06 — REGNUM В Амурской области осудят 40-летнего жителя Шимановска, который нарушил санитарно-эпидемиологические требования и без разрешения врачей покинул лечебное учреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Мужчина с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией самовольно покинул больницу, чем создал угрозу заболевания окружающих людей.

«В соответствии с Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до двух лет лишения свободы», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. В регионе за всё время пандемии провели более 136 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.