Атланта, США, , 06:48 — REGNUM В Атланте (штат Джорджия, США), 14 июля снесли ресторан американской сети быстрого питания Wendy's, около которого полицейский застрелил чернокожего мужчину Рейшарда Брукса. Об этом сообщает телеканал Fox5.

Местный телеканал обращает внимание на то, что после гибели Брукса, произошедшей 12 июня, место вблизи ресторана стало точкой постоянного сбора протестующих, а само здание оказалось расписано лозунгами против расизма, в числе которых также лозунги движения Black Lives Matter.

После того, как 4 июля около магазина напротив ресторана был застрелен ребёнок, полиция огородила площадь перед рестораном от посетителей.

Официальных причин сноса ресторана телеканал не приводит. Однако по информации местного онлайн-портала AJC, руководство сети ресторанов быстрого питания Wendy's, решило снести его «в сотрудничестве с властями города и ради обеспечения безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Атланте полицейские Гаррет Ролф и Девин Бронсон 12 июня задержали чернокожего мужчину Рейшарда Брукса «за вождение в пьяном виде». При задержании Брукс оказал сопротивление и Ролф несколько раз выстрелил в него. Брукс был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось. Ролф был уволен из полиции города, его напарник отстранён от работы. Полицейских арестовали, им предъявлены обвинения.

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