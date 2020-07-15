Пекин, , 06:37 — REGNUM В Китае насчитывалось 360 млн моторных транспортных средств, включая 270 млн автомобилей, 68,9 млн мотоциклов и 4,17 млн электромобилей на конец июня текущего года, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

По данным министерства общественной безопасности КНР, около 14,14 млн моторных транспортных средств было зарегистрировано в стране за прошедшие шесть месяцев, что на 980 тыс. меньше в годовом исчислении. В 69 городах Китая насчитывалось более 1 млн автомобилей, в то время как в 12 города страны — более 3 млн автомобилей, по данным на конец июня.

Пекин возглавил список по количеству зарегистрированных автомобилей, которых здесь насчитывается более 6 млн. В столице провинции Сычуань городе Чэнду зарегистрировано более 5 млн автомобилей.