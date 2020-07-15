Благовещенск, , 06:34 — REGNUM В Благовещенске запланировано масштабное празднование 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Праздничные мероприятия состоятся со 2 по 5 сентября, но только в том случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Организаторы праздничных мероприятий запланировали проведение выставки военной техники, церемонии возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознаменной флотилии и торжественной церемонии возложения венка и цветов к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Будет произведена закладка четырёх капсул с землёй городов-героев — Мурманска, Тулы, Смоленска и Минска.

На 3 сентября в Благовещенске планируется прохождение войск гарнизона города и парад военной техники.

Ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий на Дальнем Востоке получат поздравления с 75-летием со дня окончания Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, старейший ветеран Великой Отечественной войны и старейший коммунист Сахалина, которому недавно исполнился 101 год, Николай Степанович Наумов написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть День Победы над Японией.