Кито, , 06:29 — REGNUM Национальный парк и морской заповедник Галапагосских островов, посещение которых было запрещено из-за нового коронавируса, открыты эквадорскими властями, 14 июля сообщается на странице в Twitter министерства окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

Согласно решению все прибывающие на острова туристы должны носить защитные маски и проводить дезинфекцию рук. Кроме того, продолжительность пребывания рядом с портами уменьшена до трех часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Эквадора продлили до середины августа режим исключительного положения из-за пандемии коронавируса.

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