Мехико, , 06:25 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 836 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество жертв осложнений COVID-19 на мексиканской территории достигло 36 327 человек. Также 14 июля в республике выявили еще 7051 случай заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 311 486 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты и Мексика договорить о продлении запрета на пересечении американо-мексиканской границы еще на 30 дней из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Условия запрета остались прежними.