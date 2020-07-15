Пекин, , 06:20 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория продлила синий уровень погодной опасности из-за ливней еще на сутки, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Новый уровень продлится как минимум с утра 15 июля по утро 16 июля в связи с мощными ливнями и штормами, которые ожидаются в некоторых районах провинций Сычуань, Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Шанхай, Чжэцзян, а также в горда центрального подчинения Чунцине и Шанхае, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

В ряде районов возможны осадки до 120 мм в сутки, а кое где и до более 50 мм в час. Центр рекомендует местным жителям без лишней нужды не выходить на улицу, а также воздержаться от массовых мероприятий.

С июня в Китае не прекращаются проливные дожди, которые прежде всего накрыли огромные районы юга Китая. Уровень воды во многих реках Китая превысил безопасный, приведя к наводнениям и паводкам.