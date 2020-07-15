Токио, , 06:13 — REGNUM В Токио за прошедшие сутки выявили 143 новых случая заражения коронавирусом, передает телеканал NHK.

Сообщается, что значительное количество от новых пациентов составляют молодые люди, которые ходят на работу или посещают районы с большим количеством ночных клубов. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в японской столице приблизилось к 8200.

«Число зараженных людей тревожно растет. Нам необходимо разбираться с этой ситуацией с ощущением кризиса», — заявил глава министерства экономического возрождения Японии Ясутоси Нисимура.

Всего в Японии было подтверждено более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Около 1000 человек скончались от болезней, вызванных SARS-CoV-2.

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