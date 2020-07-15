Пекин, , 06:12 — REGNUM Фильм про китайскую операцию по поимке беглых экономических преступников, получившую название «Охота на лис» должен выйти на больших экранах Китая уже в 2021 году, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Фильм получил название «Охота» и основан на реальных событиях, которые имели место во время кампании, запущенной Министерством общественной безопасности КНР в 2014 году. Предстоящая картина производится в сотрудничестве компании Shanghai Film Group и бюро по расследованию экономических преступлений при министерстве.

Главные роли в фильме исполнят знаменитые китайские звезды кино, включая Тони Люн Чу Вая и Дуань Ихуна. В апреле 2020 года телевизионный сериал «Охота» про ту же самую операцию был показан в Китае, где также одну из ролей сыграл популярный китайский актёр Ван Кай.