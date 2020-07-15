Якутск, , 06:16 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 115 пациентов, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Больше всего новых заражённых в Якутске — 35, 24 — в Алданском районе, по четыре в Ленском и Мирнинском, два — в Таттинском, по одному — в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах.

На 15 июля в Якутии зарегистрировано 4976 носителей коронавируса, выздоровели 3757 пациентов, умерли — 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в России произойдёт новый подъём заболеваемости COVID-19, так считают 45% жителей страны, говорится в результатах опроса, проведённого Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).