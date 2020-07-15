Пекин, , 05:59 — REGNUM Летний урожай зерна 2020 года в Китае побил все исторические рекорды, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, было произведено 142,81 млн тонн зерна в этом году летом, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

В то же самое время, общая площадь произрастания летнего урожая зерновых сократилась на 0,7% в годовом исчислении до 26,17 млн га в этом году. Средний урожай с гектара зерна вырос на 1,6%, что и привело к указанным выше результатам.