Благовещенск, , 05:58 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение сменить главного врача станции скорой помощи Благовещенска.

Читайте также: В Амурской области умер заразившийся коронавирусом врач скорой помощи

Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, в медицинском учреждении прошла проверка — есть замечания.

К станции скорой помощи Благовещенска прикреплен внештатный эпидемиолог на время действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Назрело решение по смене главного врача, в ближайшее время минздрав представит кандидатуры на эту должность», — заявил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом. Свои соболезнования выразил губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона отметил, что это первый трагический случай среди медицинских работников области.