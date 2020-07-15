Благовещенск, 15 июля 2020, 05:58 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение сменить главного врача станции скорой помощи Благовещенска.
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Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, в медицинском учреждении прошла проверка — есть замечания.
К станции скорой помощи Благовещенска прикреплен внештатный эпидемиолог на время действия режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«Назрело решение по смене главного врача, в ближайшее время минздрав представит кандидатуры на эту должность», — заявил Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом. Свои соболезнования выразил губернатор Амурской области Василий Орлов. Глава региона отметил, что это первый трагический случай среди медицинских работников области.