Вена, , 09:06 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Западных Балканах правительство Австрии 15 июля приняло решение о прекращении авиасообщения с Албанией и ещё девятью странами на срок с 16 до 31 июля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, теперь граждане не смогут добраться в Вену из таких стран как Албания, Турция, Северная Македония, Косово, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, а также Румыния и Болгария.

Новые правила сообщения были подписаны министром здравоохранения Австрии Рудольфом Аншобером. Всего Австрия прервала авиасообщение с 18 странами. Ещё ранее был введен запрет на авиасообщение с Россией, Китаем, Великобританием, Ираном, Украиной, Швецией и Португалией.

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