Ухань, Китай, , 05:55 — REGNUM Сорок шестой Уханьский международный фестиваль переправы через реку Янцзы был отменен в Китае из-за соображений безопасности на фоне разлива реки, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Город Ухань, являющийся столице провинции Хубэй центральной части Китая, повысил на прошедшей неделе уровень угрозы наводнений на реке Янцзы после того, как непрекращающиеся мощные ливни привели к резкому повышению уровня воды в реке.

Уровень воды в реке Янцзы на уханьском участке оказался на более чем метр выше опасного по данным на 14 июля. И это за два дня до официального старта фестиваля. В связи с этим организаторы фестиваля приняли решение его отменить по согласованию с муниципальными властями, которые настояли на этом.

Заплыв через реку Янцзы в Ухане проводится каждое 16 июля в память о знаменитом плавании покойного председателя товарища Мао Цзэдуна через реку, которое состоялось в 1966 году.

Более 300 местных пловцов, как ожидалось, должны были принять участие в заплыве в этом году. В этом году мероприятие обретало еще один смысл — продемонстрировать оздоровление города после эпидемии нового коронавируса. Но, не сложилось.