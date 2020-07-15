Абакан, , 05:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 июля в республиканском правительстве.

11 случаев — это служебные и семейные контакты. Девять пациентов поступили с признаками ОРВИ, девять — с признаками пневмонии. Пять человек — жители Хакасии, прибывшие из других регионов. Один случай выявлен в ходе самостоятельного обследования.

Выздоровели 1837 человек, в том числе 77 — за последние сутки.

Всего в Хакасии по состоянию на 15 июля коронавирус выявлен у 2450 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за всё время скончались 19 пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии коронавирус выявлен у 2415 человек