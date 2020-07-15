Горно-Алтайск, , 05:52 — REGNUM В Республике Алтае за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев, таким образом, достигло 1154.

«Коронавирус подтвердился у пяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей города Горно-Алтайска; у двух жителей Кош-Агачского района; у двух жителей Чемальского района; у жителя Онгудайского района и у ребёнка в Шебалинском районе», — отметили в штабе.

Большинство входили в круг контактных с ранее выявленными носителями. Двое человек были обследованы после появления симптомов заболевания.

Тем временем, за сутки выписаны из больницы с выздоровлением 34 пациента. Среди них жители Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и Улаганского районов. Всего с начала эпидемии излечились от COVID-19 648 человек.

Ранее скончались шесть пациентов с коронавирусом, в числе которых ветеран Великой Отечественной войны. Как отмечается, трое умерли непосредственно от COVID-19, трое от иных причин.

Читайте также: В Горном Алтае усилят контроль за соблюдением масочного режима