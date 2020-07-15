Фучжоу, Китай, , 05:47 — REGNUM Госсовет КНР одобрил доклад о расследовании обрушения отеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Отель «Синьцзя» рухнул 7 марта в районе Линьчэн города Цюаньчжоу, в результате чего погибли 29 человек, еще 42 получили ранения. Отель был использован для размещения больных коронавирусом в момент трагедии.

Незаконное и нарушающее правила строительство, реконструкция и укрепление отеля привели к обрушению. Все это стало серьезнейшим нарушением с точки зрения безопасности труда, говорится в докладе.

После того, как здание отеля было незаконно превращено в семиэтажное с изначального четырехэтажного, отель был максимально заполнен людьми и оборудованием во время размещения там пациентов. Это все привело к обрушению, сказано в докладе. Уголовное дело начато против 23 человек.