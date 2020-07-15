Улан-Удэ, , 05:44 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

14 июля в республиканской инфекционной больнице умерла пациентка 71 лет с COVID-19 тяжёлой степени, на фоне ожирения. Последние две недели она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В тот же день в улан-удэнском стационаре скончался 64-летний пациент. Помимо COVID-19, у него имелись такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония. Мужчина находился на аппарате ИВЛ с 9 июля.

Таким образом, всего с начала эпидемии в республике зарегистрировали 32 случая смерти. Как сообщало ИА REGNUM, накануне в больнице скончался пациент 53 лет.

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