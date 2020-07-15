Тирана, , 09:07 — REGNUM Глава минздрава Албании Огерта Монастирлиу 14 июля заявила, что Технический комитет постановил сделать обязательным ношение масок во всех замкнутых пространствах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ранее данное требование распространялось только на поездки в общественном транспорте. Сотрудники правопорядка будут штрафовать лиц, пренебрегающих ношением масок.

Новая мера правительства в связана с ростом распространения коронавируса — после почти полной остановки распространения вируса в мае эпидемия вновь начала набирать обороты и теперь, кажется, достигла своего пика.

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