Пекин, , 05:38 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория объявила синий уровень погодной опасности в связи с ливнями на обширной территории страны, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

С вечера по местному времени 14 июля по вечер 15 июля мощные ливни и грозы ожидаются в провинция Сычуань, Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, а также города центрального подчинения Чунцин и Шанхай, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В указанных районах возможны осадки до 200 мм в сутки, а в некоторых — и вовсе до 60 мм в час, сопровождаемые сильным ветром и грозами. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого до оранжевого и красного.

С июня в Китае не утихают мощные ливни. Особенно сильно пострадали южные районы страны, где сотни рек вышли из берегов, что нанесло ущерб сельскому хозяйству и безопасности людей.