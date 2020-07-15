Ланьчжоу, Китай, , 05:31 — REGNUM Международный аэропорта Чжунчуань в городе Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу на северо-западе Китая будет расширен как по пассажирообороту, так и по грузообороту, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Администрации гражданской администрации Китая (CAAC) по северо-западному региону и Комиссии по развитию и реформе по провинции Ганьсу, ими было одобрено выделение из бюджета первоначальной суммы на расширение аэропорта.

По данным компании Gansu Civil Aviation Airport Group, проект расширения позволит аэропорту обслуживать до 38 млн пассажиров и переваливать до 300 тыс. тонн груза в год уже к 2030 году.

Проект включает в себя строительство нового терминала площадью 400 тыс. кв. метров, парковочной зоны на 91 самолет, а также всестороннего транспортного центра. Проект будет завершен в течение четырех лет, а ориентировочный объем инвестиций из бюджета составит 33,4 млрд юаней (около $4,7 млрд).