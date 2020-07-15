Курган, , 05:30 — REGNUM В Курганской области открылись 106 лагерей дневного пребывания и 18 загородных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Особенностью летнего отдыха детей в 2020 году стала продолжительность смен: 14 дней в загородных лагерях, 15 рабочих дней в дневных городских.

При заезде в лагерь у каждого ребёнка должны быть справки о прививках, перенесённых заболеваниях, об отсутствии контакта с больными с COVID-19.

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