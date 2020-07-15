Сеул, , 05:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

При этом лишь 11 из этих случаев связаны с передачей инфекции внутри страны. Остальные 28 случаев — завозные. Отмечается, что в течение прошедших 20 дней сохранялось большое число именно завозных случаев.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Южной Корее достигло 13 551. Число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, осталось прежним — 289 человек.

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