Пекин, , 05:24 — REGNUM В Китае было зафиксировано 440 млн водителей моторных транспортных средств, из которых 7,28 млн получили свои права в первой половине текущего года, сообщили 14 июля в Министерстве общественной безопасности КНР.

Большинство водителей возрастом от 26 до 50 лет, из которых 150 млн имеют возраст от 26 до 35 лет и еще 170 млн — от 36 до 50 лет. Еще 14,24 млн водителей в Китае имеют возраст более 60 лет, что составляет 3,2% от их общего числа.

В первой половине года большая часть государственных услуг, связанных с личным транспортом, перешла в онлайн для снижения рисков заболевания COVID-19, сообщили в бюро.

Дорожные власти по всей стране приняли 23,03 млн запросов на получение услуг, включая получение временных номеров автомобилей, продление прав и так далее по интернету за первые шесть месяцев года.