Пекин, , 05:17 — REGNUM В Пекине уже девятые сутки подряд не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, ни одного бессимптомного случая, а также случая подозрения на заболевание COVID-19 не было выявлено в городе за прошедшие сутки. Всего 14 пациентов было выписано из больниц города по выздоровлению.

Отметим, что с 11 июня по 14 июля в китайской столице было выявлено 335 случаев COVID-19. Все они сконцентрированы были вокруг оптового рынка фермерской продукции «Синьфади». Из них еще 191 человек по-прежнему остаются госпитализированными, еще 144 были выписаны из госпиталей по выздоровлению.