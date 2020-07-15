Пекин, , 05:14 — REGNUM Больницы Китая по выздоровлению от COVID-19 было выписано еще 19 человек за прошедшие сутки, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Еще 284 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, из них трое — в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Всего 78 693 пациента были вылечены и выписаны из больниц страны за все время эпидемии, при том, что общее число заболевших достигло 83 611. Скончалось от инфекции 4634 человека.