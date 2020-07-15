Москва, , 05:36 — REGNUM В среду, 15 июля, в Москве будет облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 16 июля в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер восточный, юго-восточный (ночью западный) 6−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +16… +21 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В четверг, 16 июля, днём в столице ожидается +16… +18 °С. По области +14… +19 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Дождь.