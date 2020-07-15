Владивосток, , 05:16 — REGNUM Власти Приморья продлили ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности до 31 июля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На территории Приморья до 31 июля приостановили обслуживание в общепите — разрешено обслуживание на вынос и на летних верандах. Возобновлена деятельность магазинов розничной торговли, отдых в пансионатах, санаториях. Также открываются детские лагеря, в том числе пришкольные, непродовольственные магазины площадью торговых залов до 800 кв. метров.

Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке разрешили работу с 16 июля летним верандам и террасам кафе на открытом воздухе.