Пекин, , 05:07 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не выявлено ни одного локального случая COVID-19, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, шесть новых «импортных», то есть среди приезжих из-за рубежа случаев было зафиксировано в стране. Ни одного нового случая подозрения на заражение или смертей от опасной инфекции выявлено в стране не было.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в стране также не было выявлено ни одного локального случая, но было зафиксировано три «импортных».