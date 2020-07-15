Ульяновск, , 04:19 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется 110 случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на вечер 14 июля, в области с начала пандемии подтверждено 7382 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 110.

Подробнее: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 110 человек

В Ульяновской области на наличие коронавируса, обследованы более 132,1 тыс. человек, проведено свыше 141 тыс. лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выздоровели 4395 пациентов, продолжают лечение 2823 пациента с коронавирусом. Скончались 54 человека.

Напомним, в регионе действует масочный режим. Для предотвращения заражения необходимо руки с мылом, при отсутствии возможности — использовать антисептические средства. При ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача на дом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области умер ещё один пациент с COVID-19