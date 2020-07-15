Петропавловск-Камчатский, , 04:10 — REGNUM Власти Камчатки приняли решение разрешить начать деятельность с 16 июля летним верандам и террасам кафе на открытом воздухе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Предприниматели региона с нетерпением ждали этого разрешения.

«Жители Камчатского края соскучились, поступает очень много звонков, люди спрашивают, когда мы откроемся, и вот, наконец, разрешили работать летним верандам», — рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга одной из камчатских баз отдыха Александра Алистратова.

Обслуживание посетителей в учреждениях общественного питания на открытом воздухе будет осуществляться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, на Камчатке разрешены занятия спортом на свежем воздухе, возобновлена работа внутрирегионального авиасообщения и внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, обновлённый график вывозных авиарейсов в Россию до 30 июля опубликован в Telegram-канале Минкомсвязи РФ. По данным ведомства, эвакуационные рейсы на Родину для граждан России запланированы на 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 и 30 июля.