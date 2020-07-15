Благовещенск, , 03:55 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. В регионе за всё время пандемии провели более 136 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Всего с момента начала наблюдений в Приамурье зарегистрировали 2185 носителей коронавируса. Из них полностью излечились 1016 пациентов. Наибольшее число инфицированных выявили в столице региона — Благовещенске — 935 человек.

В регионе скончался 31 пациент с коронавирусом, большая часть — 68% — люди в возрасте страше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России произойдёт новый подъём заболеваемости COVID-19, так считают 45% жителей страны, говорится в результатах опроса, проведённого Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).