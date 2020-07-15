Вашингтон, , 04:44 — REGNUM В США 14 июля с подозрением на инфекцию была госпитализирована старейший член Верховного суда 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург. Об сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Судья Гинзбург была доставлена рано утром в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, для лечения возможной инфекции. Вчера вечером она прошла обследование в мемориальной больнице Сибли в Вашингтоне, округ Колумбия, после того как у нее повысилась температура и появился озноб», — говорится в тексте.

В заявлении также отмечается, что после проведённой эндоскопической процедуры судья Гинзбург пробудет в больнице Джонса Хопкинса еще несколько дней.

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