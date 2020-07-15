Лос-Анджелес, США, , 04:43 — REGNUM В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 произошёл из-за несоблюдения безопасной дистанции и масочного режима, заявила глава управления общественного здравоохранения городского округа Барбара Феррер. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления на 14 июля, в Лос-Анджелесе за сутки было подтверждено заражение 4244 человек, госпитализировано было 2103 человека, что является новым «антирекордом» с начала пандемии коронавируса.

Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мегаполисе с населением около 10 млн человек достигло 140 307, число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 — 3894.

«Сегодняшние цифры внушают тревогу, так как являются следствием того, что многие частные предприятия и люди не придерживаются элементарных требований соблюдения безопасной дистанции и ношения масок», — считает Феррер.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Техас за прошедшие сутки выявили 10 745 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это самый высокий показатель по числу выявленных пациентов за одни сутки с начала пандемии.

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