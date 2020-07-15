Петропавловск-Камчатский, , 02:35 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на Камчатке побывал на реке Быстрой, где золотодобытчики разрушили уникальную экосистему. Он назвал подобные действия безобразием, а регион — уникальным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И, конечно, если всё здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, конечно, будет полным безобразием», — отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Дальстрой» получила лицензию на добычу россыпного золота на берегу нерестовой реки Быстрой. Компания приступила к работам и начала уничтожать уникальную экосистему реки. Жители региона забили тревогу.

Полпред Юрий Трутнев поручил рассчитать ущерб, нанесённый уникальной экосистеме реки Быстрой, а также дать оценку действиям чиновников, которые разрешили добычу золота на нерестовой реке.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью Дальнего Востока, общаясь с вулканологом Сергеем Самойленко, назвал Камчатку самым красивым местом в мире и сравнил регион с бриллиантом.