Петропавловск-Камчатский, , 02:26 — REGNUM Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал действия врио главы Камчатского края Владимира Солодова и природоохранной прокуратуры по сохранению экосистемы реки Быстрой от золотодобытчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Я хочу губернатору и природоохранному прокурору сказать спасибо за то, что вы на это безобразие обратили внимание и за то, что ваши действия привлекли внимание правоохранительных органов», — добавил Юрий Трутнев.

На Камчатке Юрий Трутнев побывал на реке Быстрой и осмотрел территорию, которая попала под золотодобычу.

В 2017 году ООО «Дальстрой» получила лицензию на добычу 940 кг россыпного золота на берегу нерестовой реки. Когда начались работы по уничтожению экосистемы реки, жители региона забили тревогу. Как заверил глава региона Владимир Солодов, выявлен ряд нарушений.

Солодов намерен обратиться в Министерство природных ресурсов, чтобы при выдачи таких лицензий обязательно учитывалось мнение региона.

Полпред Юрий Трутнев поручил рассчитать ущерб, нанесённый уникальной экосистеме реки Быстрой, а также дать оценку действиям чиновников, которые разрешили добычу золота на нерестовой реке.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Дальстрой», получив лицензии в Роснедрах, фактически уничтожило уникальный туристический маршрут в районе реки Быстрая, где проходили 95% всех туристических маршрутов в регионе. Уничтожен берёзовый лес, кедровник, места обитания редких зверей. Теперь на месте уникального природного уголка — просто карьер.