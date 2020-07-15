Красноярск, , 02:24 — REGNUM В среду, 15 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:15 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 15 на 16 июля ожидается до +10 °C.

Скорость северного, северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В четверг, 16 июля, в Красноярске до +22 °C днём и до +16 °C ночью.

В пятницу, 17 июля, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +12 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.