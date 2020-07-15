Стокгольм, , 02:23 — REGNUM С 14 июля правительство Германия отменяет требование о соблюдении обязательного 14-дневного карантина для граждан Швеции, прибывающих на территорию страны. Об этом 14 июля сообщила газета Expressen.

«Въезд в Германию из Швеции возможен для всех путешествующих лиц по всем маршрутам и без предоставления обоснований целей своей поездки», — сообщается на официальном сайте МИДа Германии.

В ведомстве утверждают, что решение о послаблении ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, было основано на сокращении количества выявляемых случаев заражения в Швеции.

Посольство Швеции в Германии также опубликовало информацию на своем веб-сайте, прокомментировав отмену обязательного карантина для своих граждан:

«Это является следствием того, что Швеция была исключена из списка стран, включенных в зону риска Институтом Роберта Коха».