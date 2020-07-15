Хьюстон, США, , 02:13 — REGNUM В американском штате Техас за прошедшие сутки выявили 10 745 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это самый высокий показатель по числу выявленных пациентов за одни сутки с начала пандемии, сообщает управления здравоохранения штата.

Всего в регионе подтверждено более 275 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2. От болезней, вызванных новым коронавирусом, в Техасе скончались 3322 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Флорида за сутки выявили более 9,1 тысяч случаев COVID-19. Отмечалось, что очагом эпидемии коронавирусной инфекции в штате стал город Майами.

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