Тегеран, , 09:24 — REGNUM 14 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 179 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 13 211. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 179 новых жертв общее число погибших по стране возросло до 13 211. «За последние 24 часа было обнаружено около 2521 нового случая заражения COVID-19, 1820 человек были госпитализированы», — заявила пресс-секретарь.

По её словам, в общей сложности 262 173 иранца были подвержены заражению опасным вирусом, около 225 270 из них выздоровели и выписались из больниц. «Около 3389 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — подчеркнула пресс-секретарь.

По словам Лари, к настоящему времени в Иране было проведено 2 023 079 обследований.