Рамалла , , 02:04 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Отмечается, что среди умерших — 12-летний младенец. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 на территории Палестины скончались 47 человек.

Также за минувшие сутки в стране выявили 293 новых случая заражения коронавирусом. В настоящее время в Палестине от коронавирусной инфекции проходят лечение 6372 человека. Уже 1317 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений.