Приштина, , 03:52 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово и глава партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти 13 июля выложил в сеть видеообращение, в котором заявил, что политика правительства Авдуллы Хоти в отношении эпидемии COVID-19 не увенчалась успехом. Намерение пожертвовать безопасностью ради экономики привело к пагубным последствиям, и теперь страдают обе: отмена ограничений привела к росту заражаемости и необходимости повторного ввода ограничений.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что доверие к правительство Хоти низкое, но ожидания от него ещё ниже. По словам Курти, приход к власти правительства Хоти был встречен как спасение для бизнеса и туризма, но привел к тому, что морги и больницы оказались переполнены.

По словам политика, правительство Хоти запомнится как самое отсталое правительство после окончания Косовской войны, поскольку оно не борется с пандемией COVID-19, а использует её для достижения своих целей.

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Напомним, ранее оппозиция и партнеры из Демократической лиги Косово (ЛДК), членом которой является Хоти, критиковали правительство Альбина Курти за строгость ограничений.

Отметим, что после прихода к власти правительства Авдуллы Хоти в июне этого года число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом увеличилось после майских одного — двух в сутки до двух сотен и выше, что связано не с расширением тестирования, а со сменой строгих ограничений.

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