Ракка, Сирия, , 01:39 — REGNUM Три взрывных устройства сработали у штаба военной прокуратуры арабо-курдского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС) в сирийском городе Ракка, 15 июля сообщает издание Al Watan.

Бомбы взорвались по очереди. Информации о жертвах и раненых нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля боевики террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный Кара-Джагез в сирийской провинции Латакия.

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