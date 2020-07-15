Тирана, , 03:52 — REGNUM В связи с продолжительным ростом числа выявляемых носителей коронавируса в стране Сообщество мусульман Албании приняло решение о введении новых правил посещения мечетей.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, верующим в возрасте до 12 лет и старше 65 лет, а также страдающим от хронических заболеваний запрещено посещать богослужения. Остальным следует иметь при себе собственные маску и коврик и соблюдать социальную дистанцию. Общаться и задерживаться после намаза запрещено.

Напомним, в Северной Македонии аналогичные меры были введены ещё в мае. В Албании выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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