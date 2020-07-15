Маскат, , 00:46 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 1389 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 59 568. Также за 14 июля в Омане скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве жертвами осложнений COVID-19 стали 273 человека.

Кроме того, в Омане за минувшие сутки выздоровели 730 пациентов. Всего в королевстве справились с коронавирусной инфекцией 37 987 человек.