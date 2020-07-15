Мехико, , 00:41 — REGNUM Запрет на пересечение сухопутной границы Мексики и США решили продлить еще на 30 дней из-за ситуации с распространением коронавируса в обеих странах, 14 июля сообщается на странице в Twitter мексиканского министерства иностранных дел.

Условия запрета остаются прежними. Ограничения не распространяются на вынужденные поездки, перевозки продуктов питания, топлива и медикаментов, а также на визиты в медицинских, образовательных и правительственных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее до 21 июля был продлен запрет на пересечение сухопутной границы США и Канады.

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