Ростов-на-Дону, , 00:27 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Таганрог запретил вести строительство на территории таганрогской рощи «Дубки». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Голубев предложил горожанам вынести территорию рощи «Дубки» на всеобщее голосование проектов комфортной среды. Это позволит сохранить зелёную зону и благоустроить территорию рощи.

Донской глава подчеркнул, что необходимо сохранить неприкосновенность дубов-долгожителей, а также другие зелёные зоны приморского города. В связи с этим «недопустимы никакие изменения в законодательстве, которые могут повлечь использование этих территорий для застройки».